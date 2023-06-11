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عربي-دولي

مطار اسطنبول يسجل رقماً قياسياً.. ما علاقة مباراة نهائي دوري أوروبا؟

Lebanon 24
11-06-2023 | 03:00
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سجل مطار اسطنبول الدولي أمس السبت، رقما قياسيا في عدد الرحلات الجوية، تزامنا مع المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي استضافتها المدينة.


وكشفت المديرية العامة للطيران المدني التركي عبر "تويتر"، أن مطار اسطنبول شهد 1594 رحلة بين هبوط وإقلاع، يوم السبت فقط.
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وأضافت أن هذا الرقم يعد قياسيا على الإطلاق منذ دخول المطار الخدمة أواخر 2018.

وأشارت إلى أن كثافة رحلات الطيران هذه تأثرت بشكل مباشر بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي جمعت "مانشستر سيتي" الإنكليزي، و"إنتر ميلان" الإيطالي.

وأوضحت أن مطار اسطنبول الدولي استقبل طائرات قادمة من مختلف دول العالم، وعلى متنها مشجعو الفريقين الإنكليزي والإيطالي. (روسيا اليوم)
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