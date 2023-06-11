تهديد جديد... بكين تحرك طائرات وسفن حربية

Advertisement

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن عشر طائرات حربية صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، الأحد، تزامنا مع قيام أربع سفن صينية بدوريات قتالية استعدادية مشتركة.ومن جانب آخر، أجرت القوات المسلحة التايوانية، السبت، تدريبات عسكرية في ظل تزايد التوتر مع الصين، مع محاكاة لأزمة رهائن في مدينة كاوهسيونغ في الجنوب.وتعقد تدريبات عسكرية متكررة في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتخضع لتهديد مستمر بغزوها من قبل الصين.وتعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح في ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في العام 1949، لكنها تؤكد أنها ستعيدها إلى سيادة الصين يوما ما، بالقوة إن لزم الأمر.وعند ميناء كاوهسيونغ، السبت، أجرى ضباط من خفر السواحل والجيش والشرطة وقوات جوية محاكاة لأزمة رهائن، وتخلل التدريبات استخدام سفن ومروحية.وعند نهاية التدريب، وجه الضباط تحية لرئيسة البلاد، تساي إنغ-وين، التي لوحت لهم من رصيف الميناء.وقالت تساي في كلمة قصيرة "كل من شارك في تدريب اليوم هم من المدافعين عن بلادنا في الخطوط الأمامية. أود التأكيد مرة أخرى أن علينا تقوية أنفسنا من أجل ضمان السلام في مضيق تايوان".وأضافت "كلما اتحدنا أكثر، سنصبح أكثر أمنا، وكلما أصبحت تايوان أكثر أمنا، العالم سيكون أكثر أمنا".والعلاقات بين بكين وتايبيه التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ وصول الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلى السلطة قبل أكثر من عشر سنوات، تدهورت بشكل إضافي في السنوات الماضية وكثفت الصين عمليات التوغل العسكري حول الجزيرة.وأجرت بكين في 8 أبريل الماضي مناورات عسكرية استمرت ثلاثة أيام حول تايوان، شملت محاكاة لضربات بأهداف محددة وفرض حصار على الجزيرة.(الحرة)