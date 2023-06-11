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زلزالٌ قويّ يضرب دولة إفريقية.. المباني اهتزّت بشكل شديد!

Lebanon 24
11-06-2023 | 03:52
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأنَّ زلزالاً قوته 5 درجات وقع اليوم الأحد بالقرب من جوهانسبرغ، وهزَّ المباني في أكثر المقاطعات اكتظاظاً بالسكان في جنوب إفريقيا.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 2:38 صباحاً (00:38 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 10 كيلومترات (6 أميال) تحت السطح.
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واهتزت المباني في جميع أنحاء مقاطعة غوتنغ، حيث تقع جوهانسبرغ، أكبر مدينة في البلاد ومركزها التجاري.

وشعر السكان في جميع أنحاء المقاطعة بالزلزال، وقام البعض بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أضراراً هيكلية طفيفة في الجدران.

وفي آب 2014، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة مدينة تعدين الذهب بالقرب من جوهانسبرغ، وكان آخر زلزال كبير ضرب جنوب إفريقيا بقوة 6.3 درجة في مقاطعة ويسترن كيب في عام 1969.
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