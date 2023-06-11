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عربي-دولي

تقرير يكشف: الصين تدير منشآت عسكرية في كوبا منذ العام 2019

Lebanon 24
11-06-2023 | 04:10
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قال مسؤول في الإدارة الأميركية ومصدران آخران لشبكة "CNN"، السبت، إن الصين تدير منشآت عسكرية واستخباراتية في كوبا منذ عام 2019 على الأقل وتواصل توسيع قدراتها في جمع المعلومات الاستخبارية في جميع أنحاء العالم.
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وأشار المسؤول في الإدارة الأميركية إلى أنّ الصين "أجرت تطويراً لمنشآت جمع المعلومات الاستخبارية في كوبا في عام 2019" في ظل إدارة ترامب، ووصف التحدي بأنه "موروث"، وأن هذا "موثق جيدًا في سجل الاستخبارات".

وأقر المصدران أن الصين تتجسس على الولايات المتحدة من مواقع مختلفة مقرها في كوبا منذ سنوات بعد أن نفى البيت الأبيض تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع تفيد بأن الصين تخطط لبناء منشأة إشارات استخباراتية جديدة في كوبا.

من جهتها، تجنبت وزارة الخارجية الصينية الرد مباشرة على سؤال حول التقارير عن خطط مزعومة لفتح قاعدة تجسس في كوبا، قائلة إنها "ليست على علم" بالوضع، واتهمت الولايات المتحدة بخلق شائعات، والتشهير والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، الجمعة: "على الولايات المتحدة أن تفكر في نفسها، وتوقف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا تحت راية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

كذلك، حثّ المتحدث الصيني، الولايات المتحدة على رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا على الفور.

وكانت كوبا وافقت على السماح للصين ببناء منشأة تجسس في الجزيرة، يمكن أن تسمح للصينيين بالتنصت على الاتصالات الإلكترونية عبر جنوب شرق الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما قال مصدر مطلع لشبكة "CNN" في وقت سابق. (CNN)
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