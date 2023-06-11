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وصول "القهار" إلى قاعدة الإسكندرية بمصر (فيديو)

Lebanon 24
11-06-2023 | 05:30
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وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة "القهار" من طراز (MEKO-A200)، بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بريمرهافن الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري.

وأشار متحدث عسكري مصري في بيان صحفي إلى أن الفرقاطة " القهار" هي الثانية من أصل 4 فرقاطات طراز "ميكو-إيه 200" تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا.

وقال البيان إن الفرقاطة "القهار" تحتوي العديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية، حيث تعتبر إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية المصرية.
 
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 وحضر مراسم الاستقبال التي شملت استعراض القطع البحرية وطائرات الهليكوبتر بالإضافة لقائد المنطقة الشمالية العسكرية وقادة القوات البحرية المصرية عدد من طلبة الجامعات والمدارس وأهالي محافظة الإسكندرية.

وكانت مصر حصلت في وقت سابق على 4 غواصات ألمانية الصنع، من طراز "209 / 1400". (سكاي نيوز)       
المصدر: سكاي نيوز عربية
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