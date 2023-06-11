وصول "القهار" إلى قاعدة الإسكندرية بمصر (فيديو)

🌇#مشاريع_مصر🇪🇬|
وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة «القهّار» من طراز (MEKO-A200)، لتنضم للأسطول البحري المصري، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وتعد الفرقاطة «القهّار» الثانية من أصل أربعة فرقاطات تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا. pic.twitter.com/w4Pr2i180Q
— مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) June 11, 2023
🌇#مشاريع_مصر🇪🇬|
وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة «القهّار» من طراز (MEKO-A200)، لتنضم للأسطول البحري المصري، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وتعد الفرقاطة «القهّار» الثانية من أصل أربعة فرقاطات تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا. pic.twitter.com/w4Pr2i180Q