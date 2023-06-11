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عربي-دولي
بالتاريخ.. إليكم أول أيام عيد الأضحى لهذا العام!
Lebanon 24
11-06-2023
|
05:49
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حدد مركز الفلك الدولي، الأحد، تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى للعام 2023، على أن يكون أول أيام العيد الأربعاء الـ28 من حزيران في غالبية الدول الإسلامية.
وفي بيانٍ له، قال المركز الفلكي: "ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 حزيران 2023م، الموافق 29 ذو القعدة 1444 هـ، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 19 حزيران أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 حزيران وقفة عرفة، والأربعاء 28 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك".
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وتابع: "بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 18 حزيران في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعة. وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة، والرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب. وفي الرياض يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة. وفي الرباط يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة. والرؤية في كل من الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية".
وأضاف: "ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده".
ولفت المركز إلى أنه و"خلافا لما هو شائع، فإن العديد من الدول الإسلامية تعتمد على رؤيتها المحلية لتحديد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى، ولا تتبع أي دولة أخرى، ومن هذه الدول: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية وموريتانيا وتركيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا. ونظرا لأن رؤية الهلال يوم الأحد 18 حزيران غير ممكنة بأي وسيلة من شرق العالم الإسلامي، وهي غير ممكنة يومها بالعين المجردة من العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تعلن بعض الدول السابقة أن يوم الثلاثاء 20 حزيران هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الخميس 29 حزيران أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول".
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