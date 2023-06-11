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أوكرانيا تكشف: سببان محتملان وراء تفجير "سد كاخوفكا"

Lebanon 24
11-06-2023 | 06:24
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إعتبرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، اليوم، أن موسكو نسفت "سد كاخوفكا" لمنع هجوم القوات الأوكرانية في الجنوب، وإتاحة الفرصة لنشر قوات الاحتياط الروسية في مناطق محتلة.

 
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وقالت عبر تطبيق تلغرام: "يبدو أن انفجار محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفكا حدث بهدف منع قوات الدفاع الأوكرانية من شن هجوم في قطاع خيرسون"، وأضافت أن التفجير، الذي تسبب في فيضان هائل غمر البلدات والقرى وحاصر السكان وجرف منازل بأكملها، كان يهدف أيضا إلى "إتاحة الفرصة لنشر قوات الاحتياط الروسية في زابوريجيا وباخموت".

 
 

واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير السد من داخل محطة الطاقة الكهرومائية الملحقة به. وعلى جانب آخر، اتهمت موسكو أوكرانيا بتفجير السد.

 

ويتبادل الطرفان الاتهامات بقصف المدنيين أثناء عمليات الإنقاذ التي تجري في أعقاب تفجير السد.

المصدر: الحرة
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