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عربي-دولي
خامنئي: من الممكن التوصل إلى إتفاق مع الغرب حول أنشطة طهران النووية
Lebanon 24
11-06-2023
|
06:54
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نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المرشد الإيراني علي خامنئي قوله، الأحد، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الغرب حول أنشطة طهران النووية إذا ظلت البنية التحتية النووية للبلاد دون مساس.
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وأضاف خامنئي: "لا ضير في الاتفاق (مع الغرب) لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها".
وأشار خامنئي إلى أنه "يتعين على طهران مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إطار من الضمانات"، موضحاً أن "الغرب لن يستطيع منع إيران من تطوير أسلحة نووية إذا أرادت ذلك".
وأردف قائلاً: "الحديث عن أسلحة طهران النووية كذبة، وهم (الغرب) يعرفون ذلك. لا نريد صنع أسلحة نووية بسبب عقيدتنا الدينية وإلا لما تمكنوا من عرقلة ذلك".
ووصلت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع 6 قوى كبرى إلى طريق مسدود في أيلول وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بتقديم مطالب غير منطقية.
وفي العام 2019، بدأت إيران في انتهاك بنود الاتفاق رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.
وحدّ الاتفاق من نشاط إيران في مجال تخصيب اليورانيوم وجعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
ونفت طهران وواشنطن يوم الخميس تقريرا أفاد بأنهما يقتربان من إبرام اتفاق مؤقت تكبح طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.
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