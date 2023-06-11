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نتنياهو: الاتفاق الأميركي - الإيراني لن يعيق "إسرائيل"

Lebanon 24
11-06-2023 | 07:01
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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، من أن الاتفاق النووي الأميركي الإيراني لن يعيق إسرائيل، في وقت لا تزال تل أبيب تشعر بقلق من إمكانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق نووي مؤقت.
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وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال نتنياهو في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء الخميس الماضي: "لقد أكدت مرة أخرى أنه لا توجد تسوية مع إيران ستمنع إسرائيل من التعامل مع طهران، مع أو بدون اتفاق سنواصل القيام بكل ما هو ضروري للدفاع عن الدولة".

وأضاف أن "العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لن توقف البرنامج النووي، وستسمح لطهران فقط بتحويل الأموال إلى المنظمات الإرهابية تحت رعايتها في الشرق الأوسط وحول حدود إسرائيل".

وأوضح نتنياهو أنه تحدث مع بلينكن بشكل مكثف عن سلسة من القضايا وفي مقدمتها إيران، وأردف قائلاً: "أعربت عن تقديري لوزير الخارجية على التعاون الاستخباراتي والعسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
 
وتابع: "أريدكم أن تعرفوا، أنا لا أقول ذلك فقط، لقد بلغ التعاون أعلى مستوياته على الإطلاق".
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