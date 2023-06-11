زلزال قوي يضرب هذا البلد بقوة 6.2 درجة.. تخوف من تسونامي؟

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قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالاً قوياً بلغت قوته 6.2 درجة، ويقع مركزه على عمق 140 كيلومتراً، ضرب منطقة هوكايدو في شمال اليابان اليوم الأحد.وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال يقع قبالة ساحل بلدة أوراكاوا، مضيفة أنها لم تصدر تحذيراً من حدوث موجات مد عاتية تسونامي. (الشرق الاوسط)