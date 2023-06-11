إصابة 19 جنديا إسرائيليا في حادث قرب الحدود المصرية.. ماذا حصل؟

أفادت قناة "روسيا اليوم" في القدس عن انقلاب حافلة في صحراء النقب كانت تقل 19 جنديا إسرائيليا أصيبوا بجراح مختلفة.

بدورها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجنود المتواجدين على متن الحافلة كانوا في طريقهم الى قاعدة عسكرية في النقب.



وأكدت الإذاعة أن واقعة انقلاب الحافلة حدث بالقرب من مفترق "تليم" أثناء توجههم إلى قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيليجنوبي البلاد في صحراء النقب.



وأشارت إلى أن حالة واحدة من الجنود الـ 19 إصابته متوسطة، والباقي حالتهم طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا".



ولفتت الإذاعة في تغريدتها إلى أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في واقعة انقلاب الحافلة وإصابة الـ 19 جنديا إسرائيليا.