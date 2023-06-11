Advertisement

عربي-دولي

كوريا الجنوبية تقبض على العشرات بتهمة "التجسس"

Lebanon 24
11-06-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1076439-638220933359219420.jpg
Doc-P-1076439-638220933359219420.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، الأحد، أن الشرطة ألقت القبض على 77 شخصا للاشتباه في تورطهم في 35 قضية تتعلق بالتجسس في مجال الصناعة والتي اكتشفت خلال تحقيق أجري على مستوى البلاد في الآونة الأخيرة.
Advertisement

ونقلت يونهاب عن هيئة الشرطة الوطنية قولها إن معظم القضايا تتعلق بشركات محلية فقط، لكن ثماني قضايا منها تتعلق بتسريب أسرار تكنولوجية إلى الصين أو دول أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

ولم يتسن الوصول لهيئة الشرطة للتعليق.

وقالت يونهاب نقلا عن بيانات للشرطة إن عدد القضايا المتعلقة بتسريب معلومات للخارج يمثل ضعف عدد القضايا بعد تحقيقات مماثلة أجريت قبل عام.

وذكر تقرير الوكالة أن السلطات ألقت القبض على أحد المشتبه بهم لتسريبه معلومات سرية بعد انتقاله من العمل في شركة محلية إلى أخرى صينية، حسب ما نقلته "رويترز".

وأضاف التقرير أن الشركة الصينية وعدته بدفع مئات الآلاف من الدولارات له لتغطية نفقات الإسكان والتعليم والمعيشة مقابل المعلومات. (الحرة)           
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:18 | 2023-06-11
14:38 | 2023-06-11
14:36 | 2023-06-11
14:19 | 2023-06-11
14:00 | 2023-06-11
13:49 | 2023-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website