كوريا الجنوبية تقبض على العشرات بتهمة "التجسس"

Advertisement

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، الأحد، أن الشرطة ألقت القبض على 77 شخصا للاشتباه في تورطهم في 35 قضية تتعلق بالتجسس في مجال الصناعة والتي اكتشفت خلال تحقيق أجري على مستوى البلاد في الآونة الأخيرة.ونقلت يونهاب عن هيئة الشرطة الوطنية قولها إن معظم القضايا تتعلق بشركات محلية فقط، لكن ثماني قضايا منها تتعلق بتسريب أسرار تكنولوجية إلى الصين أو دول أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".ولم يتسن الوصول لهيئة الشرطة للتعليق.وقالت يونهاب نقلا عن بيانات للشرطة إن عدد القضايا المتعلقة بتسريب معلومات للخارج يمثل ضعف عدد القضايا بعد تحقيقات مماثلة أجريت قبل عام.وذكر تقرير الوكالة أن السلطات ألقت القبض على أحد المشتبه بهم لتسريبه معلومات سرية بعد انتقاله من العمل في شركة محلية إلى أخرى صينية، حسب ما نقلته "رويترز".وأضاف التقرير أن الشركة الصينية وعدته بدفع مئات الآلاف من الدولارات له لتغطية نفقات الإسكان والتعليم والمعيشة مقابل المعلومات. (الحرة)