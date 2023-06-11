ماتتا جوعاً بمنزلهما.. تفاصيل مأساوية للكارثة في الخرطوم

لأكثر من 5 سنوات، تفرغت زبرفينت يقفيان، وهي سودانية من أصول ارمنية؛ لرعاية شقيقتها زفيار المريضة تاركة وظيفتها المرموقة في السفارة الأميركية في الخرطوم؛ لكن الشقيقتان وجدتا ميتتان جوعا أمس، في منزلهما في أحد الأحياء الراقية بوسط العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أن حاصرهن القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع لنحو 55 يوما.

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ووفقا لأحد سكان المنطقة فإن الشقيقتين واجهتا صعوبة كبيرة في الخروج من المنزل بعد أن نفدت عندهما مياه الشرب والمواد الغذائية، مما أدى إلى وفاتهن بهذه الطريقة المأساوية.





وعاشت مناطق وسط الخرطوم القريبة من مناطق الاشتباك حول المطار والقيادة العامة للجيش وعدد من المواقع الحيوية الأخرى أوضاعاً إنسانية خطيرة.