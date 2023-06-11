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عربي-دولي

مقتل موظف في منظمة الصحة العالمية إثر الهجوم الأخير على فندق بمقديشو

Lebanon 24
11-06-2023 | 10:30
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أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بمقتل أحد موظفي المنظمة في هجوم على فندق بمقديشو، الجمعة الماضية.


وكتب غيبريسوس في صفحته على تويتر، اليوم الأحد "أشعر بالحزن لأننا فقدنا أحد موظفي منظمة الصحة العالمية في الهجوم الأخير في مقديشو بالصومال. أعبر عن تعازي الحارة لعائلات (القتلى) ولكل من فقد أحد أفراد أسرته. إننا ندين جميع الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني".
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وأفاد موقع "Garowe"، الجمعة الماضية، بأن مقاتلي حركة الشباب هاجموا فندقا في مقديشو، حيث غالبا ما يتوقف المسؤولون والسياسيون. وأمس السبت أفادت شبكة التلفزيون الحكومية "إس إن تي في" في الصومال بمقتل 9 أشخاص بينهم 6 مدنيين و3 أشخاص من رجال الأمن في الهجوم الذي شنته حركة الشباب الإسلامية على فندق في العاصمة مقديشو. وأضافت أن "قوات الأمن أنهت حصار فندق "بيرل بيتش" من خلال القضاء على جميع الإرهابيين السبعة الذين اقتحموه. (روسيا اليوم)    
المصدر: روسيا اليوم
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