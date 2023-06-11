زيلينسكي يوسع العقوبات المناهضة لروسيا

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نفذ الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بفرض عقوبات على 178 شخصا معظمهم يحمل الجنسية الروسية.وتم نشر المرسوم في موقع الرئاسة الأوكرانية.وفُرضت هذه العقوبات بموجب المرسوم رقم 321/2023 "حول قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني المؤرخ 11 حزيران 2023 "بشأن تطبيق وتعديل إجراءات التقييد الاقتصادية الخاصة وغيرها (العقوبات) الشخصية".وشملت العقوبات الأوكرانية الجديدة رئيس المحكمة الدستورية في روسيا، فاليري زوركين.ووفقا للوثيقة، سيستمر سريان القيود الجديدة لـ 5 سنوات، كما تقضي العقوبات بتجميد الحسابات وتقييد تنفيذ العمليات التجارية ووقف الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية وفرض حظر على نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية وما إلى ذلك. (روسيا اليوم)