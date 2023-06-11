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عربي-دولي

الكرملين: لا يوجد أي أساس في الوقت الحالي للتحاور مع كييف

Lebanon 24
11-06-2023 | 11:30
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، بأن موسكو "لا ترى حاليا أي أساس حتى لو كان ضعيفا أو هشا" لإنشاء حوار مع كييف.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية لأحد المحطات الرسمية الروسية، "في الواقع، لا توجد حاليا شروط مسبقة للاتفاقيات.. علاوة على ذلك، لا يوجد في الوقت الحالي أي أساس، حتى لو كان ضعيفا أو هشا، من أجل بناء أي نوع من الحوار على الأقل".
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وأضاف بيسكوف "نرى عدم رغبة نظام كييف ونرى عدم الاستعداد، كما نرى عدم السماح للنظام بالتفاوض من قبل القائمين عليه.. لذلك حاليا لا توجد أي شروط مسبقة للتفاوض".

وكان وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، قد صرح علانية بأن كييف لا ترى جدوى من الوساطة في المفاوضات مع موسكو، قائلا "إننا نرى بالفعل طابورا من الراغبين في الوساطة بيننا. في واقع الأمر، تم إخبار الجميع أنه إذا كان الحديث يدورعن الوساطة أو تسهيل المفاوضات، فإن أبسط قواعد الوساطة أو تسهيل المفاوضات هي أولا: التعرف على مصالح الطرفين". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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