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انهيار طريق سريع رئيسي في فيلادلفيا

Lebanon 24
11-06-2023 | 12:04
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قالت السلطات في مدينة فيلادلفيا الأميركية، إنّ قسماً من طريق "آي-95" السريع، انهار بعد اندلاع حريق، من دون التسبّب بوقوع ضحايا حتى الآن.

وأضافت المتحدثة باسم المدينة الواقعة في شرق الولايات المتحدة، سارة بيترسون، أن "حريقاً كبيراً تحت طريق آي-95 السريع (..) تسبّب في انهياره".
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وأفادت سلطات المدينة بأنّ احتراق سيارة تسبّب بالكارثة، لافتةً إلى أنّ الحريق بات حالياً تحت السيطرة. كما أكدت أنّ الشرطة أغلقت الطريق السريع في الاتجاهين.

والطريق السريع "آي-95" شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويمتد بطول 3 آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرقي البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.
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