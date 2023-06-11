انهيار طريق سريع رئيسي في فيلادلفيا

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قالت السلطات في مدينة فيلادلفيا الأميركية، إنّ قسماً من طريق "آي-95" السريع، انهار بعد اندلاع حريق، من دون التسبّب بوقوع ضحايا حتى الآن.وأضافت المتحدثة باسم المدينة الواقعة في شرق الولايات المتحدة، سارة بيترسون، أن "حريقاً كبيراً تحت طريق آي-95 السريع (..) تسبّب في انهياره".وأفادت سلطات المدينة بأنّ احتراق سيارة تسبّب بالكارثة، لافتةً إلى أنّ الحريق بات حالياً تحت السيطرة. كما أكدت أنّ الشرطة أغلقت الطريق السريع في الاتجاهين.والطريق السريع "آي-95" شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويمتد بطول 3 آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرقي البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.