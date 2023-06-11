روسيا أسقطت صاروخاً أوكرانياً بالقرب من بيرديانسك

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخاً أوكرانياً بالقرب من مدينة بيرديانسك الساحلية التي تسيطر عليها روسيا والواقعة على بحر آزوف.



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