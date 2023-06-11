Advertisement

عربي-دولي

روسيا أسقطت صاروخاً أوكرانياً بالقرب من بيرديانسك

Lebanon 24
11-06-2023 | 11:05
A-
A+
Doc-P-1076477-638221073037451836.jpg
Doc-P-1076477-638221073037451836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخاً أوكرانياً بالقرب من مدينة بيرديانسك الساحلية التي تسيطر عليها روسيا والواقعة على بحر آزوف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لوقف الحرب بين روسيا واوكرانيا... اندونيسيا تقدم مقترحاً
lebanon 24
11/06/2023 22:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حرب من نوع آخر بين اوكرانيا وروسيا.. وواشنطن تدخل على الخط
lebanon 24
11/06/2023 22:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: عودة 94 جنديا روسيا بعد إطلاق سراحهم إثر مفاوضات مع أوكرانيا
lebanon 24
11/06/2023 22:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يوسع العقوبات المناهضة لروسيا
lebanon 24
11/06/2023 22:32:07 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا

اوكرانيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:18 | 2023-06-11
14:38 | 2023-06-11
14:36 | 2023-06-11
14:19 | 2023-06-11
14:00 | 2023-06-11
13:49 | 2023-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website