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عربي-دولي

سقوط عنصر من قوات الباسيج باشتباكات مع مسلحين

Lebanon 24
11-06-2023 | 11:38
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأحد، بسقوط عنصر من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) في اشتباكات بين الحرس الثوري ومسلحين في محافظة كرمانشاه الواقعة على الحدود مع العراق.

ونقلت الوكالة عن نائب محافظ كرمانشاه للشؤون السياسية علي شعباني قوله إن الجهود متواصلة لإلقاء القبض على المسلحين.
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ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.
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