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عربي-دولي

رياح قوية وأمطار غزيرة تودي بحياة 27 شخصاً في باكستان

Lebanon 24
11-06-2023 | 12:44
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قال مسؤولون محليون في باكستان، إن أمطاراً غزيرة تبعتها رياح عاتية، أودت بحياة 27 شخصاً على الأقل، بينهم 8 أطفال في شمال غرب البلاد.

وأضاف المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث تيمور علي خان، أن "12 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم"، مشيراً إلى أن "أكثر من 140 شخصاً جرحوا ونفق أكثر من 200 رأس من الماشية".
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وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى نشر الجيش، اعتباراً من الاثنين، لتقديم المساعدة.
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