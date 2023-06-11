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عربي-دولي

وزير الخارجية السوري يصل العاصمة السعودية الرياض

Lebanon 24
11-06-2023 | 12:30
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وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والوفد المرافق له إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك.
 
وذكرت "سانا " أن "وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد والوفد المرافق له وصلوا إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك، والذي بدأ أعماله اليوم الأحد على مستوى الخبراء".

وتستغرق زيارة الوزير المقداد يومين حيث يعقد الاجتماع يومي الأحد والاثنين 11 و12 حزيران في العاصمة السعودية.

ستكون هذه الزيارة هي الثالثة له إلى المملكة السعودية في غضون ثلاثة أشهر، حيث قام بأول زيارة في أبريل الماضي، كما رافق الرئيس الأسد إلى مدينة جدة لحضور مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
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