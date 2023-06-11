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إقتصاد

العراق يعلن خطة تحويل مطار بغداد لمحطة ترانزيت

Lebanon 24
11-06-2023 | 13:24
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أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، خطتها لتحويل مطار بغداد الدولي لمحطة ترانزيت، مشيرة إلى وجود نية لزيادة المراقبين الجويين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم سلطة الطيران، جهاد كاظم الديوان، إن "سلطة الطيران المدني شرعت منذ عام تقريبا بخدمة الترانزيت في مطار بغداد الدولي بصالتي نينوى وبابل للنواقل الوطنية العراقية".
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وكشف المتحدث عن أن "الخطة تشمل توفير أماكن في صالات المطار للمسافرين القادمين من جهات أخرى إلى مطار بغداد الدولي، إضافة إلى تخصيص أماكن لإقامة الوافدين داخل مطار بغداد الدولي الذين ينتظرون رحلاتهم إلى جهة أخرى".
وتطرق المتحدث إلى مسألة زيادة إعداد المراقبين الجويين، حيث قال إن "هذا شأن خاص بوزارة النقل، كون شركة الملاحة الجوية تشكيلا من تشكيلات وزارة النقل".
 

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