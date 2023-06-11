22
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
العراق يعلن خطة تحويل مطار بغداد لمحطة ترانزيت
Lebanon 24
11-06-2023
|
13:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، خطتها لتحويل مطار بغداد الدولي لمحطة ترانزيت، مشيرة إلى وجود نية لزيادة المراقبين الجويين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم سلطة الطيران، جهاد كاظم الديوان، إن "سلطة الطيران المدني شرعت منذ عام تقريبا بخدمة الترانزيت في مطار بغداد الدولي بصالتي نينوى وبابل للنواقل الوطنية العراقية".
Advertisement
وكشف المتحدث عن أن "الخطة تشمل توفير أماكن في صالات المطار للمسافرين القادمين من جهات أخرى إلى مطار بغداد الدولي، إضافة إلى تخصيص أماكن لإقامة الوافدين داخل مطار بغداد الدولي الذين ينتظرون رحلاتهم إلى جهة أخرى".
وتطرق المتحدث إلى مسألة زيادة إعداد المراقبين الجويين، حيث قال إن "هذا شأن خاص بوزارة النقل، كون شركة الملاحة الجوية تشكيلا من تشكيلات وزارة النقل".
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عون يُفاجئ الأسد بشخصية لرئاسة الجمهورية.. من اختار؟
Lebanon 24
عون يُفاجئ الأسد بشخصية لرئاسة الجمهورية.. من اختار؟
06:18 | 2023-06-11
11/06/2023 06:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ" لحظات حميمة" في بيروت.. إليكم ما فعله شاب مع "صبيّة"!
Lebanon 24
فيديو لـ" لحظات حميمة" في بيروت.. إليكم ما فعله شاب مع "صبيّة"!
11:41 | 2023-06-11
11/06/2023 11:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتاريخ.. إليكم أول أيام عيد الأضحى لهذا العام!
Lebanon 24
بالتاريخ.. إليكم أول أيام عيد الأضحى لهذا العام!
05:49 | 2023-06-11
11/06/2023 05:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور مفاجىء يرجىء جلسة 14 حزيران أو يفجّر مفاجآت بالتصويت؟
Lebanon 24
تطور مفاجىء يرجىء جلسة 14 حزيران أو يفجّر مفاجآت بالتصويت؟
03:00 | 2023-06-11
11/06/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ "غير سار" لمُحبي السفر.. ما هو؟
Lebanon 24
خبرٌ "غير سار" لمُحبي السفر.. ما هو؟
03:24 | 2023-06-11
11/06/2023 03:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:18 | 2023-06-11
بعد أوامر شويغو.. فاغنر ترفض توقيع عقود مع وزارة الدفاع
14:38 | 2023-06-11
تركيا تعلن "تحييد" 7 عناصر من "حماية الشعب" و"العمال الكردستاني" بسوريا
14:36 | 2023-06-11
التعاون الخليجي: إيران يجب أن تلتزم بعدم تجاوز تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية
14:19 | 2023-06-11
وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية
14:00 | 2023-06-11
أميركا ستوقف دعمها لأوكرانيا.. كيف يؤثر فشل الهجوم الأوكراني الحالي على بايدن وأميركا؟
13:49 | 2023-06-11
في أول مكسب لهجومه المضاد.. الجيش الأوكراني يستعيد قرية
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
11/06/2023 22:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
11/06/2023 22:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
11/06/2023 22:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact