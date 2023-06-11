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عربي-دولي

في أول مكسب لهجومه المضاد.. الجيش الأوكراني يستعيد قرية

Lebanon 24
11-06-2023 | 13:49
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أعلن الجيش الأوكراني، استعادة قرية بلاغوداتني بجنوب شرق البلاد، في أول مكسب له ضدّ القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال.

وقالت القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك "قام جنود اللواء 68 الشجعان (...) بتحرير بلدة بلاغوداتني". ونشرت مقطع فيديو يظهر جنودًا يحملون العلم الأوكراني في مبنى مدمر.
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ونقلت وكالة الصحافة الفرسية عن فاليري شيرشين المتحدث باسم الوحدات المكلفة الدفاع عن "جبهة تافريا" والتي شاركت في العملية إن الاوكرانيين أسروا جنديين روسيين ومقاتلين انفصاليين موالين لموسكو.
وأضاف متحدثا عن هذه القرية التي كان يقطنها أقل من ألف نسمة قبل الحرب "تم رفع العلم الأوكراني في بلاغوداتني".

تقع هذه القرية عند أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، حيث تحدثت موسكو عن هجمات أوكرانية واسعة النطاق منذ نحو اسبوع.
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