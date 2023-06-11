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عربي-دولي

وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية

Lebanon 24
11-06-2023 | 14:19
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بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إن الاتصال ناقش أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين.
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من جانبها، ذكرت الوكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، أن عبد اللهيان عبّر خلال الاتصال عن امتنانه "للدور الإيجابي والجهود البناءة" للحكومة القطرية في تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن وزير الخارجية القطري أشاد بالتقدم المحرز في العلاقات الثنائية والجهود المستمرة من الجانبين لمواصلة المشاورات الوثيقة حول مختلف القضايا.
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