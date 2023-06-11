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عربي-دولي

تركيا تعلن "تحييد" 7 عناصر من "حماية الشعب" و"العمال الكردستاني" بسوريا

Lebanon 24
11-06-2023 | 14:38
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قالت وزارة الدفاع التركية، إنها "حيّدت" 7 من عناصر وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني بشمال سوريا، حسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع قولها إن "ذلك جاء رداً على هجومين على قاعدة جبرين العسكرية التركية بشمال سوريا، ومركز للشرطة في منطقة أونجوبنار" جنوب تركيا.
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