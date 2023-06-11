قالت وزارة الدفاع التركية، إنها "حيّدت" 7 من عناصر وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني بشمال سوريا، حسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.



ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع قولها إن "ذلك جاء رداً على هجومين على قاعدة جبرين العسكرية التركية بشمال سوريا، ومركز للشرطة في منطقة أونجوبنار" جنوب تركيا.

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