23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد أوامر شويغو.. فاغنر ترفض توقيع عقود مع وزارة الدفاع
Lebanon 24
11-06-2023
|
15:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، إن مقاتليه لن يوقعوا أي عقد مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، رافضاً علناً محاولة وزارة الدفاع إخضاع أقوى شركة روسية في هذا المجال لسيطرة الوزارة.
وشن يفغيني بريغوجن، مؤسس فاغنر ورئيسها، هجوماً لاذعاً عدة مرات على كبار قيادات الجيش الروسي بسبب ما وصفها بالخيانة لما وصفه بفشلهم في إدارة الحرب في أوكرانيا على نحو صحيح.
ولم يعلق شويغو ولا رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف علناً على إهانات بريغوجن الذي سيطرت قواته في مايو على مدينة باخموت الأوكرانية بعد معركة قتل فيها عشرات الآلاف.
Advertisement
وأعلنت وزارة الدفاع، أمس السبت، أن شويغو أمر جميع "وحدات المتطوعين" بتوقيع عقود مع وزارته بحلول نهاية الشهر، وهي خطوة قالت إنها ستزيد من فعالية الجيش الروسي.
وعلى الرغم من أن الوزارة لم تذكر فاغنر في بيانها، فإن وسائل إعلام روسية ذكرت أن تلك محاولة من شويغو لإخضاع المقاتلين لسيطرته.
وقال بريغوجن رداً على طلب للتعليق على الأمر: "لن توقع فاغنر أي عقود مع شويغو". وأضاف أن هذا القرار لا ينطبق على شركته.
أوسمة لجنود دمروا دبابات غربية
في سياق آخر، منح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أوسمة لبعض الجنود الروس اليوم الأحد بعدما قالت موسكو إنهم دمروا أربع دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد، وخمس عربات مدرعة أميركية الصنع من طراز برادلي أثناء التصدي لهجوم أوكراني مضاد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لـ" لحظات حميمة" في بيروت.. إليكم ما فعله شاب مع "صبيّة"!
Lebanon 24
فيديو لـ" لحظات حميمة" في بيروت.. إليكم ما فعله شاب مع "صبيّة"!
11:41 | 2023-06-11
11/06/2023 11:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يُفاجئ الأسد بشخصية لرئاسة الجمهورية.. من اختار؟
Lebanon 24
عون يُفاجئ الأسد بشخصية لرئاسة الجمهورية.. من اختار؟
06:18 | 2023-06-11
11/06/2023 06:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجومٌ" يطالُ رجلاً وزوجته في الجنوب.. ما حصل معهما مأسوي!
Lebanon 24
"هجومٌ" يطالُ رجلاً وزوجته في الجنوب.. ما حصل معهما مأسوي!
14:45 | 2023-06-11
11/06/2023 02:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنتشار "الفيديو الإباحي" من الرملة البيضا.. إدارة المسبح الشعبي توضح
Lebanon 24
بعد إنتشار "الفيديو الإباحي" من الرملة البيضا.. إدارة المسبح الشعبي توضح
15:26 | 2023-06-11
11/06/2023 03:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتاريخ.. إليكم أول أيام عيد الأضحى لهذا العام!
Lebanon 24
بالتاريخ.. إليكم أول أيام عيد الأضحى لهذا العام!
05:49 | 2023-06-11
11/06/2023 05:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:30 | 2023-06-11
"طريق حرير عصري" يربط بين بكين والدول العربية
19:00 | 2023-06-11
فتور العلاقات الجزائرية - الفرنسية
18:30 | 2023-06-11
الشراكة بين تونس وأوروبا: شروط مقابل شروط
17:05 | 2023-06-11
للمرة الـ11.. "الأهلي" يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا
16:58 | 2023-06-11
إيران.. مقتل شرطي على يد قريب أحد ضحايا التظاهرات
16:30 | 2023-06-11
بيانٌ سعودي - أميركي بشأن أحداث السودان.. ماذا جاء فيه؟
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
12/06/2023 02:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
12/06/2023 02:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
12/06/2023 02:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact