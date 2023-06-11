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عربي-دولي

سعيّد يدعو صندوق النقد لـ"مراجعة وصفاته" للتوصل إلى حل

Lebanon 24
11-06-2023 | 15:47
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن على صندوق النقد الدولي مراجعة "وصفاته"، ومن ثم "يمكن التوصل إلى حل" في المفاوضات بين تونس والصندوق للحصول على قرض.

وأضاف سعيد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن "الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات".
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وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات سعيد جاءت خلال محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في تونس.

وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعطل بسبب تعثر تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على القرض.
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