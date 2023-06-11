بيانٌ سعودي - أميركي بشأن أحداث السودان.. ماذا جاء فيه؟





وأعلن البيان أن القوات المسلحة السودانية (SAF)، وقوات الدعم السريع (RSF)، أظهرتا قيادة وسيطرة فعالة على قواتهما خلال فترة وقف إطلاق النار الذي جرى بتاريخ 10 حزيران 2023، مما أدى إلى تراجع حدة القتال وانحساره في جميع أنحاء السودان ومكّن من إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة.

Advertisement

وأعربت الدولتان عن أسفهما الشديد جراء عودة الطرفين إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار، وشددتا على أن الحل العسكري للصراع غير مقبول. أصدرت السعودية والولايات المتحدة مساء اليوم الأحد بياناً أعربا فيه عن أسفهما الشديد جراء عودة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار.وأعلن البيان أن القوات المسلحة السودانية (SAF)، وقوات الدعم السريع (RSF)، أظهرتا قيادة وسيطرة فعالة على قواتهما خلال فترة وقف إطلاق النار الذي جرى بتاريخ 10 حزيران 2023، مما أدى إلى تراجع حدة القتال وانحساره في جميع أنحاء السودان ومكّن من إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة.وأعربت الدولتان عن أسفهما الشديد جراء عودة الطرفين إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار، وشددتا على أن الحل العسكري للصراع غير مقبول.

وبحسب البيان، فقد استنكرت السعودية وأميركا أعمال العنف، وطالبتا بوقفها فوراً، وأضاف: "كذلك، أكدت المملكة والولايات المتحدة مواصلة وقوفهما إلى جانب الشعب السوداني، وهما على استعداد لاستئناف المباحثات بمجرد أن يظهر طرفي الصراع تقيدهما بما اتفقا عليه في إعلان جدة".



وختم البيان مؤكداً أنّ "التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين سيستمرّ لوقف القتال وتقليل تأثيره على المنطقة، كما سيجري تكثيف التنسيق مع الجهات المدنية السودانية ذات العلاقة لضمان مشاركتهم في رسم مستقبل السودان".