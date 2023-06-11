Advertisement

عربي-دولي

بيانٌ سعودي - أميركي بشأن أحداث السودان.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
11-06-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1076569-638221264679279555.jpg
Doc-P-1076569-638221264679279555.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت السعودية والولايات المتحدة مساء اليوم الأحد بياناً أعربا فيه عن أسفهما الشديد جراء عودة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار.

وأعلن البيان أن القوات المسلحة السودانية (SAF)، وقوات الدعم السريع (RSF)، أظهرتا قيادة وسيطرة فعالة على قواتهما خلال فترة وقف إطلاق النار الذي جرى بتاريخ 10 حزيران 2023، مما أدى إلى تراجع حدة القتال وانحساره في جميع أنحاء السودان ومكّن من إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة.
Advertisement

وأعربت الدولتان عن أسفهما الشديد جراء عودة الطرفين إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار، وشددتا على أن الحل العسكري للصراع غير مقبول.
 
وبحسب البيان، فقد استنكرت السعودية وأميركا أعمال العنف، وطالبتا بوقفها فوراً، وأضاف: "كذلك، أكدت المملكة والولايات المتحدة مواصلة وقوفهما إلى جانب الشعب السوداني، وهما على استعداد لاستئناف المباحثات بمجرد أن يظهر طرفي الصراع تقيدهما بما اتفقا عليه في إعلان جدة". 

وختم البيان مؤكداً أنّ "التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين سيستمرّ لوقف القتال وتقليل تأثيره على المنطقة، كما سيجري تكثيف التنسيق مع الجهات المدنية السودانية ذات العلاقة لضمان مشاركتهم في رسم مستقبل السودان".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-06-11
19:30 | 2023-06-11
19:00 | 2023-06-11
18:30 | 2023-06-11
17:05 | 2023-06-11
16:58 | 2023-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website