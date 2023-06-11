الشراكة بين تونس وأوروبا: شروط مقابل شروط

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سيطرت الاشتراطات على تصريحات المسؤولين في تونس والاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الشراكة بين الطرفين، حيث استبق الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة الوفد الأوروبي بالتلويح بعدم التعاون في ملف الهجرة غير النظامية، وهو ما ربطه محللون بالعرض الضعيف الذي قدمه الأوروبيون لتونس.وفي حين اشترط الرئيس التونسي ألّا يكون حل أزمة الهجرة على حساب تونس، اشترطت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن يكون تقديم الدعم المالي الذي وعدت به بعد حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي.وأعلنت فون دير لاين عن استعداد التكتل لتقديم دعم مالي لتونس طويل الأمد يصل إلى 900 مليون يورو (980 مليون دولار) لدعم الاقتصاد وتطويره، بعد التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن. ولم توضح ما إذا كان كل المبلغ سيضخ في الموازنة أم سيوجه جزء منه إلى الاستثمار. وأضافت: "كخطوة فورية يمكننا الآن تقديم 150 مليون يورو (165 مليون دولار) إضافية لدعم موازنة تونس".وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه بالإضافة إلى التجارة والاستثمار سيساعد مبلغ بقيمة 100 مليون يورو تونس في مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر هذا العام.وأعلنت تونس في نهاية 2022 عن موازنة 2023، بقيمة 22.4 مليار دولار، أي بعجز يبلغ قرابة 7.7 مليار دولار، ستتم تغطيته عبر الاقتراض الداخلي والخارجي.وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 1.4 في المئة عام 2023، من 2.4 في المئة خلال العام الماضي.