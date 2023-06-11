زيلينسكي: "الجنائية الدولية" بدأت التحقيق بكارثة سد كاخوفكا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العمل بدأ بالفعل في تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية في تدمير سد نوفا كاخوفكا والفيضان الهائل الذي أحدثه.وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "ممثلو المحكمة الجنائية الدولية زاروا منطقة خيرسون في الأيام الأخيرة".وتابع: "في اليوم الأول بعد الكارثة، أرسل مكتب المدعي العام طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في هذه الكارثة وبدأ العمل بالفعل".وشدد على أنه من المهم أن يرى خبراء قانونيون دوليون تداعيات الكارثة ومنها حوادث قصف المناطق التي غمرتها المياه.وأوضح أن فرق الإنقاذ الأوكرانية أجلت حوالي 4000 شخص من المناطق المتضررة، ومنها مناطق على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو تسيطر عليها روسيا.