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السيطرة على بعض الحرائق في كيبيك

Lebanon 24
11-06-2023 | 23:43
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قالت وزيرة الموارد الطبيعية في مقاطعة كيبيك مايتي بلانشيت فيزينا، إن عدد حرائق الغابات التي اندلعت وخرجت عن نطاق السيطرة في أنحاء المقاطعة انخفض مع سيطرة رجال الإطفاء على الحرائق في بعض المناطق.

وأضافت فيزينا للصحافيين أن عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة في المقاطعة الشرقية انخفض إلى 44 من 72 منذ السبت، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة الكندية.
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وتشهد كندا أسوأ موسم حرائق ربيعية على الإطلاق، مع 431 حريقاً نشطاً حتى الأحد، بزيادة خمسة عن السبت، وفقاً للمركز الكندي المشترك بين الوكالات لمكافحة حرائق الغابات.

وتوقع أحد خبراء الأرصاد الجوية بالحكومة الاتحادية السبت أن تهطل أمطار خفيفة على كيبيك الثلاثاء في بعض المناطق التي تشتعل بها الحرائق.
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