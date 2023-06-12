المزيد من الجرائم في سوريا... طفل قُتل في حقل زراعيّ





وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن الأهالي عثروا على طفل عمره 4 سنوات "مقتولا في بلدة سلوك بريف الرقة ضمن مناطق نبع السلام (مناطق تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا)، بعد ساعات من فقدانه عصر الأحد".

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وأضاف "وجدت جثته ملقاة في مقبرة الخرابة جنوب البلدة، في ظروف لا تزال مجهولة".



ارتكبت جريمة جديدة بشعة في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، حيث تم العثور على جثة طفلة مقتولة في حقل زراعي قرب مدينة الدرباسية، بعد يومين من فقدانها. تتكرر جرائم القتل في سوريا نتيجة الفلتان الأمني وانتشار الأسلحة وغياب المحاسبة، حيث سجلت جريمة قتل جديدة بحق طفل في الرقة شمالي البلاد.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن الأهالي عثروا على طفل عمره 4 سنوات "مقتولا في بلدة سلوك بريف الرقة ضمن مناطق نبع السلام (مناطق تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا)، بعد ساعات من فقدانه عصر الأحد".وأضاف "وجدت جثته ملقاة في مقبرة الخرابة جنوب البلدة، في ظروف لا تزال مجهولة".ارتكبت جريمة جديدة بشعة في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، حيث تم العثور على جثة طفلة مقتولة في حقل زراعي قرب مدينة الدرباسية، بعد يومين من فقدانها.

والجمعة الماضي، ارتكبت جريمة بشعة في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، حيث تم العثور على جثة طفلة مقتولة في حقل زراعي قرب مدينة الدرباسية، بعد يومين من فقدانها.



وقال المرصد: "عثر أهالي على جثة طفلة، تبلغ من العمر 10 سنوات، مقتولة ومرمية بين قش القمح في أحد الحقول الزراعية الواقعة في قرية عمرزوباش بين مدينتي عامودا والدرباسية في ريف الحسكة الشمالي، ضمن مناطق الإدارة الذاتية (مناطق تسيطر عليها قوات كردية)".



وأضاف أنه "جرى نقل جثة الطفلة إلى مستوصف في مدينة الدرباسية للكشف الطبي عليها".



وأشار إلى أن "الطفلة فقدت قبل يومين أثناء رعيها للأغنام" في تلك المنطقة.



ووثق المرصد السوري "35 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى لا تزال أسبابها ودوافعها مجهولة" منذ بداية العام الحالي.



وأوضح أنه "راح ضحية تلك الجرائم 37 شخصا بينهم 5 سيدات و5 أطفال، توزعوا على الحسكة ودير الزور والرقة ومنبج وعين العرب (كوباني)".(الحرة)