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عربي-دولي

محطة زابوريجيا في دائرة الخطر.. منسوب المياه يثير قلقا دوليا والوكالة الدولية تحذر

Lebanon 24
12-06-2023 | 00:48
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كررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهة معطيات متباينة، طلبها بالوصول إلى الموقع الذي يتم فيه قياس منسوب المياه في خزان سد كاخوفكا المستخدمة لتبريد مفاعلات محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.
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وقالت الهيئة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن خبراءها الموجودين بشكل دائم في المحطة "يحتاجون إلى الوصول إلى موقع قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية لتوضيح سبب التباين الكبير الملاحظ بين القياسات المختلفة".

وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي الذي من المنتظر أن يزور المحطة في الأيام المقبلة، "آمل أن يتمكنوا من الذهاب إلى هناك قريبا جدا من أجل إجراء تقييم مستقل للوضع".
تسبب تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبر الثلاثاء في حدوث فيضانات في البلدات المجاورة لهذا النهر وأثار القلق بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية - الأكبر في أوروبا - والتي تبعد 150 كلم عن السد.

ومنذ الكارثة التي يتبادل الجانبان تحميل مسؤولية وقوعها، انخفض مستوى الماء في خزان السد "بسرعة" من 17 إلى 11,27 مترا صباح الأحد، وفق البيانات التي تلقاها موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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