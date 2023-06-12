موسكو تصد هجوما بمحور هام.. وقوات كييف تستأنف القتال

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تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، اليوم الاثنين، في محاولة لاستكمال ما أسمته "تحرير الأقاليم الأربعة"، التي ضمتها مؤخراً وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون، فيما تستمر القوات الأوكرانية في مقاومة الدب الروسي بمساعدة عسكرية ولوجستية من الغرب.وفي آخر التطورات الميدانية، أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "الجنوب" الروسية بأن الجيش الروسي أحبط محاولة القوات الأوكرانية إجراء استطلاع باستخدام القوة على محور ليسيتشانسك، وصد هجومًا معاديًا على محور سوليدار – أرتيوموفسك، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنك" للأنباء، مضيفاً أن القوات الروسية نجحت في صد هجوم شنته مجموعة مهاجمة من القوات المسلحة الأوكرانية على المحر الهام.وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، "دمرت مدفعية التجمع مواقع إطلاق قذائف هاون معادية من عيار 120 ملم في منطقة بلدات بيلوغوروفكا وخروموفو ودروجبا"، بحسب قوله.هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة 94 عسكريا روسيا كانوا في الأسر لدى نظام كييف، نتيجة عملية تفاوض لتبادل الأسرى. وأوضحت بحسب البيان، أن العسكريين المفرج عنهم سيتلقون العلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.