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عربي-دولي
الإمارات وأوكرانيا تبحثان تطورات الأوضاع الإنسانية
Lebanon 24
12-06-2023
|
02:15
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بحثت وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات مريم بنت محمد المهيري مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الأزمة الأوكرانية وتداعياتها خاصة على الأطفال.
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ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني الإماراتي للتخفيف من الآثار الإنسانية للمتضررين من الشعب الأوكراني.
وأعرب الرئيس الأوكراني، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها الإنساني المتواصل للشعب الأوكراني، في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها، منوها بالدور الفاعل للشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أجل تحقيق السلام والاستقرار حول العالم.
على صعيد متصل، التقت المهيري، خلال الزيارة، أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني رئيسة مؤسسة أولينا زيلينسكا للمنظمات الخيرية، حيث جرى بحث الدعم الإماراتي الإنساني لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية، وتم عرض مشاريع تأهيلية جديدة لإعادة بناء المستشفيات وترميم المدارس المتضررة، إلى جانب الاطلاع على مستجدات أحد المشاريع التي تعكف عليها المؤسسة تحت مسمى "بيوت الأيتام العائلية"، والتي دعمتها الإمارات بـ4 ملايين دولار لبناء 10 مبان تحتضن نحو 100 طفل.
وأعربت زوجة الرئيس الأوكراني عن شكرها لدولة الإمارات على الدعم الإنساني والإغاثي منذ بداية الأزمة للشعب الأوكراني واللاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة، وأثنت على الدور المحوري لدولة الإمارات في تحقيق السلام والاستقرار حول العالم.
من جانبها، أكدت المهيري، أن دولة الإمارات تواصل جهودها الإنسانية على الساحة الأوكرانية، من خلال تقديم 2500 جهاز كمبيوتر لمساعدة الطلاب في التعليم عن بعد ومواصلة دراستهم بما يسهم في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الراهنة، انطلاقا من قيمها الأخلاقية ونهجها الإنساني الراسخ على الساحة الدولية وتقديم العون والمساعدة لشعوب العالم كافة وفي مختلف الظروف.
يذكر أن دولة الإمارات تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا، حيث قام الرئيس الإماراتي في أكتوبر 2022 من العام الماضي تقديم 100 مليون دولار أميركي للمدنيين الأوكرانيين إلى جانب إرسال 3 طائرات تحمل إمدادات إغاثية من بينها 2520 مولداً كهربائياً ومستلزمات شخصية.
كما قدمت دولة الإمارات أيضا، إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين عبر 11 طائرة إغاثية، وإمدادات طبية شملت 540 طناً من المواد الطبية والغذائية، و94 طناً من المواد غير الغذائية، إلى جانب إرسال 6 سيارات إسعاف لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وبلغاريا.
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