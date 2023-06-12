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عربي-دولي
تونس أمام اختبار صعب.. هل تخضع لمساومات الدعم الأوروبي؟
Lebanon 24
12-06-2023
|
02:17
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كتب موقع "سكاي نيوز": أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده تقديم مساعدة مالية لتونس، دعما لاقتصادها المتعثر، شريطة وقف تدفق المهاجرين لأراضيها.
وخلال زيارتها إلى تونس، برفقة رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيس وزراء هولندا، مارك روته، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد مستعد لتقديم ما يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي، بالإضافة إلى 150 مليون يورو إضافية ستقدم بشكل فوري لدعم الميزانية بمجرد "التوصل إلى الاتفاق المطلوب".
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واعتبر خبراء تونسيون تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الاتحاد الأوروبي يمارس نوعا من الضغط على تونس من أجل حل أزمة المهاجرين التي تؤرق الدول الأوروبية.
وصف المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، ما تمر به بلاده باعتباره أصعب اختبار للدبلوماسية التونسية على الإطلاق، قائلا في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن تونس "تواجه ضغوطا متزايدة في الوقت الحالي نتيجة التداعيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية، ويصر الرئيس قيس سعيد على رفضها بشكل كامل، ويعتبرها إملاءات غير مقبولة".
وبحسب الجليدي، يرفض الرئيس التونسي حتى الوقت الراهن الضغوط المرتبطة بملف الهجرة، حيث قال في تصريحات قاطعة إن "تونس لن تتحول إلى حارس حدود للدول الأوروبية".
وأوضح الجليدي أن قادة الاتحاد الأوروبي "لم يأتوا إلى تونس من أجل مساعدة البلد اقتصاديا فحسب، ولكن جاؤوا بتفويض أوروبي للتحدث حول حماية مصالحهم وحدودهم البحرية انطلاقا من تونس التي تعدّ بلد عبور مهم للمهاجرين الغير شرعيين".
وأشار المحلل السياسي إلى تصويت 27 بلدا أوروبيا على قانون دبلن الذي ينص على إعادة المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى الفضاء الأوروبي إلى بلدان العبور ومن ضمنها تونس، نافيا أن يكون التشريع سيئا بالمطلق لتونس إن قبلت به، شريطة أن تعرف كيف تستثمره لصالحها.
وأضاف الجليدي: "على تونس أن تعرف كيف تتعامل مع الطلبات الأوروبية التي تبدو قاسية والتي يمكن تحويلها لصالح إنعاش الاقتصاد المنهك"
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