​ ​ هل ستكون الحرب الأوروبية المقبلة في كوسوفو؟



لقد ذكّر الصراع الأخير في شمال كوسوفو بين قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي والصرب العالم بأنه في حين أن الحرب الوحشية في أوكرانيا قد تكون أكبر تهديد للاستقرار الأوروبي في الوقت الحالي، فإنها ليست الوحيدة بأي حال من الأحوال.

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وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "في 29 أيار، اشتبك المحتجون الصرب مع قوات الناتو بعد أن حاولت السلطات في كوسوفو مرافقة رؤساء البلديات المنتخبين حديثًا إلى مباني الإدارة الحكومية في البلديات الشمالية التي يسيطر عليها الصرب. وتم انتخاب رؤساء البلديات من أصل ألباني في تشرين الثاني 2022 مع نسبة تصويت هزيلة بلغت 3.5 في المائة، حيث قاطع الصرب في المنطقة الانتخابات كجزء من صراعهم المستمر مع حكومة كوسوفو. وجاء ذلك في أعقاب قرار تموز 2022 في بريشتينا، عاصمة البلاد، لإجبار الصرب في المنطقة على تبني لوحات تسجيل كوسوفو الخاصة بالسيارات بدلاً من اللوحات الصربية".

وتابع الموقع، "على الرغم من أن الأمر قد يبدو تافهًا للمراقبين الخارجيين، فقد فسر الكثيرون هذه الخطوة على أنها مجرد أحدث مثال على الخدع التي تقوم بها بريشتينا. وعلى الرغم من إعلان كوسوفو استقلالها رسميًا في عام 2008، إلا أنها كانت خطوة مثيرة للجدل ولم تحظ باعتراف العديد من الدول. على الرغم من أن البلديات الشمالية الأربع ذات الأغلبية الصربية تشكل جزءًا صغيرًا نسبيًا من البلاد، حيث يشكل الصرب العرقيون 6 في المائة فقط من إجمالي سكان البلاد، إلا أن اتفاقًا تم التوصل إليه عام 2013 بوساطة الاتحاد الأوروبي كان يهدف إلى السماح بدرجة من الحكم الذاتي في المنطقة. وازداد إحباط الصرب الذين يعيشون في كوسوفو بشكل متزايد بسبب فشل بريشتينا في تنفيذ بنود الاتفاقية، وهي حقيقة اعترفت بها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأضاف الموقع، "ومع ذلك، قررت بريشتينا المضي قدمًا في الانتخابات البلدية على الرغم من دعوات كل من واشنطن وبروكسل لتأجيل التصويت، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات من قبل الصرب. وأسفرت المحاولة اللاحقة من قبل قوات حفظ السلام التابعة للناتو لإدارة الاضطرابات عن سقوط عشرات الإصابات. وجراء ذلك، أصيب أكثر من خمسين متظاهرا صربيا بجروح، وجاء رد بلغراد على الحادث برفع الاستعداد القتالي للقوات المسلحة الصربية إلى أعلى مستوياتها. وسارعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانتهما لحكومة كوسوفو. وتم التوصل لاحقًا إلى اتفاق بوساطة الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات بلدية جديدة في البلديات الشمالية في اجتماع عُقد في مولدوفا حضره الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل".

وبحسب الموقع، "يبقى أن نرى ما إذا كان قرار إجراء انتخابات جديدة سيكون كافيا لخفض التوترات في المنطقة. إن الوضع الحالي هو تذكير بأن الولايات المتحدة، في السراء والضراء، تظل الحَكَم النهائي في ضمان استقلال كوسوفو والحفاظ على الاستقرار العام في المنطقة. في الواقع، تتشابه الديناميكيات السياسية للوضع في شمال كوسوفو من نواحٍ كثيرة مع ديناميكيات شرق أوكرانيا. تقريباً كما أوكرانيا، كوسوفو هي إقليم متنازع عليه تاريخيًا، ولم يتم قبول الانفصال عن الحكم السابق للسيطرة السياسية من قبل جزء كبير من المواطنين في الدولة التي انفصلت عنها. شعر الصرب الإثنيون الذين وجدوا أنفسهم في كوسوفو المستقلة حديثًا بأنهم مشردون من وطنهم السياسي الصحيح، مثلما شعر بعض الروس في دونباس، خاصة بعد عام 2014".

وتابع الموقع، "ليس من قبيل المصادفة إذن أن يزعم رئيس وزراء كوسوفو البين كورتي أن المحتجين الصرب في شمال كوسوفو هم متعاطفون مع موسكو. ففي محاولة لربط صراعه مع كفاح كييف ضد الحرب المدمرة التي شنها فلاديمير بوتين، أشار كورتي أيضًا بشكل محدد إلى حقيقة أن العديد من المتظاهرين أظهروا " رمز Z للعدوان الروسي في أوكرانيا". ويضيف أن "العناصر الموالية لروسيا في صربيا وشمال كوسوفو تريد زعزعة كل ما تم الاتفاق عليه حتى الآن". وقد شوهد العديد من الصرب في المنطقة وهم يبدون تضامنهم مع بوتين وروسيا بشكل عام، على ما يبدو كوسيلة لمناشدة موسكو للحصول على الدعم في الوضع الحالي".

وأضاف الموقع، "في ما يتعلق بموقف الكرملين، علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على الوضع في كوسوفو لوسائل الإعلام الحكومية الروسية، قائلاً إنه "يجري الإعداد لانفجار ضخم في وسط أوروبا، في المكان الذي هاجم فيه الناتو يوغوسلافيا عام 1999، منتهكًا كل مبدأ دولي يمكن تخيله". هذا تحليل يشاركه العديد من الصرب. إن احتمال اندلاع حريق أوسع هو بالتأكيد احتمال حقيقي. ومع ذلك، فإن القوة النسبية للولايات المتحدة والتحالف الأوسع عبر الأطلسي الذي تسيطر عليه يمثل حافزًا قويًا لصربيا للبقاء ضمن حدود السلوك الذي يمليه الغرب".

وختم الموقع، "قد تنتهي الحرب في أوكرانيا كنوع من الصراع المجمد على غرار الوضع بين كوسوفو وصربيا. ومن شبه المؤكد أن الولايات المتحدة ستصبح الضامن النهائي للوضع الأوكراني كما هو الحال بالنسبة لكوسوفو. يجب على صانعي السياسة أن يضعوا هذه الحقيقة في الاعتبار أثناء محاولتهم الوصول إلى تسوية تمثل التداعيات الأمنية الأكثر أهمية التي تحيط بتحد عسكري مباشر مع روسيا".