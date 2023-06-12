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رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة: أنا بريئة

Lebanon 24
12-06-2023 | 03:12
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قالت رئيسة وزراء حكومة اسكتلندا السابقة نيكولا ستيرغن، الأحد، إنها بريئة من ارتكاب أي مخالفات بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها واستجوبتها في إطار تحقيق متعلق بالشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي.
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وأضافت في بيان على تويتر: "أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جدا... أعلم بما لا يدع مجالا للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ".

وأطلقت الشرطة سراح ستيرغن في وقت سابق دون توجيه أي اتهامات إليها.

وقالت شرطة اسكتلندا في بيان: "تم الإفراج عنها دون توجيه اتهامات لحين إجراء مزيد من التحقيقات".
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