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عربي-دولي

رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة.. وهذا ما سيبحثه من ملفات

Lebanon 24
12-06-2023 | 03:21
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يصل اليوم الاثنين إلى القاهرة، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في زيارة رسمية هي الثانية له إلى مصر منذ توليه قيادة الحكومة في تشرين الأول الماضي.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن السوداني سيبحث ملف الوساطة ما بين طهران والقاهرة، مؤكدة أن الزيارة تهدف كذلك إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.
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وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السوداني سيوجه دعوة إلى الشركات المصرية للمشاركة في حملة إعادة إعمار العراق.

وكذلك تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، لاسيما ذات الأهداف الاقتصادية والاستثمارية.

كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الإسكان والخدمات والرياضة وغيرها.(العربية)

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