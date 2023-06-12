Advertisement

عربي-دولي

الصين تعارض فرض عقوبات أميركية على كيانات صينية لتعاملها مع إيران

Lebanon 24
12-06-2023 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1076683-638221623032568939.jpg
Doc-P-1076683-638221623032568939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن بكين تعارض العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت على كيانات وشركات صينية لتعاملها مع إيران، مشيراً إلى أنه يتعين على واشنطن "وقف قمعها غير العقلاني للشركات والأفراد الصينيين".
Advertisement

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان: "الإجراء الأميركي يفتقر إلى الأساس الواقعي والإجراءات القانونية الواجبة، ما يضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد. الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-06-12
05:00 | 2023-06-12
05:00 | 2023-06-12
04:51 | 2023-06-12
04:42 | 2023-06-12
04:00 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website