الصين تعارض فرض عقوبات أميركية على كيانات صينية لتعاملها مع إيران

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قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن بكين تعارض العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت على كيانات وشركات صينية لتعاملها مع إيران، مشيراً إلى أنه يتعين على واشنطن "وقف قمعها غير العقلاني للشركات والأفراد الصينيين".وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان: "الإجراء الأميركي يفتقر إلى الأساس الواقعي والإجراءات القانونية الواجبة، ما يضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد. الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين".