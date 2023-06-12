الخارجية الصينية: لا معلومات لدينا بشأن زيارة بلينكن حالياً

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قالت وزارة الخارجية الصينية، إنه لا معلومات لديها حالياً بشأن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين.وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد نقلت الجمعة، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن بلينكن سيزور الصين الأسبوع المقبل، وإنه يتوقع أن يصل إلى بكين في 18 يونيو، لعقد اجتماعات مع مسؤولين صينيين بارزين، من بينهم وزير الخارجية تشين جانج، وربما الرئيس الصيني شي جين بينج.ونددت الخارجية الصينية بالتصريحات الأميركية بشأن "تجسس" الصين على الولايات المتحدة من كوبا، واصفة التقارير في هذا الشأن بأنها "معلومات كاذبة".