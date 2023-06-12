أوكرانيا: معارك ضارية على الخطوط الأمامية

قالت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا، إن قواتها تخوض معارك ضارية في بؤر قتالية محتدمة على الخطوط الأمامية، وقالت وزارة الدفاع إن جنودها حرروا عدة قرى في المرحلة الأولى من الهجوم المضاد.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن اليوم الأول من الهجوم المضاد شهد نحو 25 معركة بالقرب من باخموت في شرق أوكرانيا وإلى الجنوب بالقرب من أفدييفكا ومارينكا، وهي بلدات تقع جميعاً في منطقة دونيتسك، وكذلك بالقرب من بيلوهوريفكا في منطقة لوغانسك.

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