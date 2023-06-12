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عربي-دولي

ترامب يحسمها: بحال "ثبوت الاتهام".. هذا موقفه من الترشح للرئاسة

Lebanon 24
12-06-2023 | 03:48
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بعد الاتهامات الموجهة له، تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالترشح للرئاسة حتى لو تمت إدانته كجزء من لائحة الاتهام الفيدرالية المكونة من 37 تهمة التي صدرت ضده هذا الأسبوع.

وقال ترامب في مقابلة على متن طائرته: "لن أغادر أبدا. انظر، إذا كنت سأغادر، لكنت قد غادرت قبل السباق الأصلي في عام 2016".
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ولا يحظر قانونا على ترامب الترشح للرئاسة من السجن أو كمجرم مدان. لكن حالة مثل هذه ستضع الأنظمة السياسية والقانونية في البلاد تحت ضغط هائل.

ووجه الرئيس السابق انتقادات شديدة للمستشار الخاص جاك سميث وقال إن القضية المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية واهية. قال: "هؤلاء هم بلطجية ومنحطون وهدفهم إسقاطي".

وتوقع ترامب أنه لن تتم إدانته، وقال إنه لا يتوقع الوصول لتسوية، على الرغم من أنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية القيام بذلك "حيث يدفعون لي بعض التعويضات بسبب الأضرار التي تعرضت لها".

وأكد ان جمع التبرعات للحملة قد ارتفع بشكل كبير منذ صدور لائحة الاتهام.

وقال ترامب: "لا أحد يريد أن يُتهم.. لا يهمني أن تكون أرقام استطلاعي قد ارتفعت كثيرا. لا أريد أن أتهم. لم يتم اتهامي قط من قبل. مررت بحياتي كلها دون اتهام، والآن يتم إدانتي كل شهرين".

ويواجه الرئيس الأميركي السابق اتهامات بإخفاء وثائق سرية في منزله، والاعتداء على عدد من النساء، ورشوة ممثلة إباحية لعدم الإفشاء عن علاقة جمعتهما.(سكاي نيوز)




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