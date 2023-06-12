Advertisement

عربي-دولي

مصرع البريطانيين الثلاثة المفقودين في حريق مركب سياحي بمصر

Lebanon 24
12-06-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1076698-638221645017415648.jpg
Doc-P-1076698-638221645017415648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف أحد المشاركين في عملية إنقاذ مركب سياحي اشتعلت فيه النيران في مرسى علم جنوب شرقي مصر إن البريطانيين الثلاثة الذين أعلنت السلطات فقدانهم لايام قد لقوا حتفهم حرقا.

وتكشفت هوية السائحين البريطانيين المفقودين في حادث حريق مركب سياحي في البحر الأحمر.
Advertisement
وعلمت "العربية" أن السائحين المفقودين هم كريستين كونين (سيدة)، ورجلان هما ستيفن هيل وبول دارلينغ، فيما دفعت السلطات بطواقم لانتشال بقايا وحطام المركب الغارق الذي ابتعد نحو 20 كيلومترا عن موقع الحادث. كما تبذل جهودا مكثفة لانتشال جثامين البريطانيين الثلاثة.

وحول تفاصيل الحادثة، أشار بيان محافظة البحر الأحمر إلى أن الفحص المبدئي يشير إلى حدوث تماس كهربي في غرفة محركات الزورق الذي كان يقل السياح البريطانيين في رحلة غوص. وأوضح البيان أن ما فاقم الكارثة انفجار أنابيب أكسجين مخصصة للغطس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-06-12
05:00 | 2023-06-12
05:00 | 2023-06-12
04:51 | 2023-06-12
04:42 | 2023-06-12
03:48 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website