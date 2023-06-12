بعد أزمات صحيّة.. رحيل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني عن عمرٍ ناهز 86 عاماً

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وعانى برلسكوني من عدد من المشاكل الصحية في السنوات القليلة الماضية، وقد خضع عام 2016 لجراحة كبرى في القلب، كما أنه كان يعاني من سرطان البروستاتا.وخضع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق لجراحة كبرى في القلب في 2016 كما أنه يعاني من سرطان البروستاتا.وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء 4 مرات منذ 1990، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الاعلامية والرياضية.وتمّ استبعاد برلسكوني من مجلس الشيوخ في تشرين الثاني 2013 إثر ادانته بتهمة تهرب ضريبي، كما مُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية 6 سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.