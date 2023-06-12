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عربي-دولي
وزير الخارجية السوري في الرياض للاطلاع على تحضيرات إعادة افتتاح سفارة بلاده
Lebanon 24
12-06-2023
|
06:00
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اطلع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، على التحضيرات الجارية في مقر السفارة السورية في العاصمة السعودية الرياض، تمهيدا لإعادة افتتاحها.
وقالت وزارة الخارجية "زار الوزير المقداد والوفد المرافق له مقر السفارة السورية في الرياض للاطلاع على جهوزية البناء والتحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة، وخاصة لجهة استئناف تقديم الخدمات القنصلية للجالية السورية في السعودية بأقرب وقت ممكن".
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ووصل الوزير المقداد والوفد المرافق له أمس إلى العاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة من نظيره السعودي الأمير، فيصل بن فرحان بن عبد الله، حيث كان في استقباله كبار المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية.
ويشارك المقداد في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك والذي بدأ أعماله أمس على مستوى الخبراء. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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