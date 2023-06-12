معجزة أطفال الأدغال الأربعة.. هذا ما قالته لهم والدتهم قبل أن تموت!

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الابنة الأكبر والتي يعود لها الفضل في إبقاء أشقائها على قيد الحياة، كشفت عن معلومات جديدة في هذه المعجزة الإلهية، وأمور أخرى مثيرة سردها الوالد .

وكانت والدة الأطفال الأربعة الذين تم إنقاذهم بأعجوبة من غابة كولومبية نجت لمدة أربعة أيام، قبل أن تموت بعد تحطم طائرتهم الخفيفة، حسبما كشف زوجها المفجوع يوم الأحد.

وقال مانوال رانوك إن ابنته الكبرى ليزلي البالغة من العمر 13 عاماً أخبرته أن زوجته ماجدالينا موكوتوي فالنسيا كافحت للبقاء على قيد الحياة، لكنها في النهاية طلبت منهم إنقاذ أنفسهم.







وقال رانوك، متحدثا في العاصمة الكولومبية بوغوتا عن محنة الأطفال المؤلمة التي استمرت 40 يومًا قبل أن ينقذهم الجيش: "لنكن واضحين، الفتاة (ليسلي) تعرف كل شيء".



وتابع: "الشيء الوحيد الذي أوضحته هو أن الأم كانت على قيد الحياة لمدة أربعة أيام. قبل أن تموت... قالت لهم "انطلقوا!".





تأتي هذه المعلومات الجديدة في الوقت الذي يظل فيه الأطفال الأربعة - ليزلي جاكومباير موكوتوي، وسوليني جاكومباير موكوتوي (9 سنوات) وتين نورييل رونوك موكوتوي (4 أعوام)، وكريستين نريمان رانوك موكوتوي (البالغ من العمر عامًا واحدًا) في مستشفى عسكري في بوغوتا بعد محنتهم المذهلة.

وأعرب والد ضحيتين وزوج الأم للآخرين عن إحباطه من سلطات المستشفى يوم الأحد، حيث منعته من رؤية اثنين أثناء تعافيهما.





وبدأت الدراما تتكشف في الأول من أيار عندما انطلقت المجموعة في رحلة روتينية على متن طائرة سيسنا 206 من أراراكوارا إلى مدينة سان خوسيه ديل غوافياري. وبعد دقائق من بدء الرحلة 350 كيلومتراً، أبلغ الطيار عن مشاكل في المحرك واختفت الطائرة من أجهزة الرادار.



عندما تم العثور على حطام الطائرة بعد أسابيع من البحث، لم يتم العثور على الأطفال ميتين جنبا إلى جنب مع البالغين فحسب، بل كانت هناك فاكهة تم تناولها جزئيًا تشير إلى أنهم جميعا نجوا. أدى ذلك إلى عملية بحث ضخمة عبر أميال من غابات الأمازون المطيرة الكثيفة والنائية.

وتسبب الرئيس غوستافو بيترو، عن طريق الخطأ، في أمل خاطئ عندما قال إنه تم العثور عليهم أحياء، ليتراجع عن بيانه ويقول إن هناك دليلاً على أنهم ربما لا يزالون على قيد الحياة.





بعد أن تم العثور عليهم بأعجوبة، أظهرت لقطات درامية كيف تم نقل الأطفال الأربعة إلى طائرة هليكوبتر إنقاذ، وتعرضوا للدغات الحشرات، والجفاف وسوء التغذية، لكنهم على قيد الحياة أعجوبة، وتم نقلهم إلى بر الأمان لتلقي العلاج الطبي. (العربية)

قبل أيام، عثر في الامازون الكولومبية على أربعة أطفال تراوح أعمارهم بين عام و13 عاماً، أحياء بعدما تاهوا في الأدغال لأربعين يوماً إثر نجاتهم من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم.