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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي لجنوده: افتحوا النار على أي جندي مصري يصدر تحركات غير طبيعية على الحدود

Lebanon 24
12-06-2023 | 09:30
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أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات مشددة ومريبة لجنوده على المنطقة الحدودية مع مصر، من بينها إطلاق النار ردا على أي حركة غير طبيعية لأي جندي مصري.
 

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش أصدر تعليمات جديدة لجنوده تتعلق بكيفية التصرف لدى وقوع أي أحداث مريبة في المنطقة الحدودية.

وأضافت أنه حظر على الجنود الاقتراب من سياج الحدود الفاصل، وطلب منهم الحفاظ على مسافة وعدم التقدم إلا بموافقة قائد القطاع والالتزام بالإبلاغ والتعامل مع أي حركة غير طبيعية لأي جندي مصري على الجانب الآخر من الحدود على أنها عملية هجومية محتملة مع الاستعداد لإطلاق النار.

كما طلب الجيش الإسرائيلي من جنوده في المنطقة الحدودية وفق التعليمات الجديدة ارتداء خوذ الرأس، والإبلاغ الفوري عن أي تحرك.

وقالت الإذاعة إنهم في الجيش الإسرائيلي باتوا ينظرون إلى عناصر الشرطة المصرية الذين كانوا قبل 10 أيام شركاء، على أنهم تهديد محتمل. (روسيا اليوم) 

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المصدر: روسيا اليوم
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