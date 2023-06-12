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عربي-دولي

بسبب جسم مشبوه.. إلغاء جلسة محاكمة المشتبه به بقتل رئيس وزراء اليابان السابق

Lebanon 24
12-06-2023 | 08:46
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ألغيت جلسة استماع أولية في محاكمة المشتبه به في قتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، اليوم الاثنين، بعد العثور على جسم مشبوه في المحكمة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ولم تتمكن المحكمة في نارا (غرب اليابان)، من تأكيد التقارير التي أوردتها محطة "إن إتش كيه" التلفزيونية العامة ووسائل إعلام يابانية أخرى، والتي تفيد بأن الموقع أخلي بعد وصول ما يبدو أنه "حقيبة غير محددة" إلى المحكمة.
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ويشبه الجسم الذي عُثر عليه صندوقاً مستطيلاً من ورق مقوى (كرتون)، يبلغ طوله حوالى 33 سنتيمتراً، ولفّ بشريط لاصق، وأدى إلى انطلاق أحد أجهزة كشف المعادن، بحسب محطة "إن إتش كيه".
وكان مقرراً أن يمثل تيتسويا ياماغامي بعد ظهر اليوم الاثنين أمام محكمة نارا في هذه المرحلة الأولى من محاكمته بتهمة قتل رئيس الوزراء السابق في تموز الماضي بالرصاص في وسط الشارع، أثناء إلقاء خطاب انتخابي.


ووُجِّهت إلى ياماغامي (42 عاماً)، تهمة "القتل وانتهاك القانون" المتعلق بالحدّ من التسلّح، وهو يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته.

واعترف ياماغامي بقتل آبي، وقال إنه استهدفه بسبب علاقات بين رئيس الوزراء السابق وكنيسة التوحيد. ويُعتقد أن ياماغامي استاء من هذه الكنيسة بسبب تبرعات كبيرة قدّمتها والدته للطائفة، وأدت إلى إفلاس عائلته. (العربية)
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