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عربي-دولي
سوناك: جونسون طلب مني أن أفعل شيئا لست مقتنعا به
Lebanon 24
12-06-2023
|
10:30
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رد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على مزاعم سلفه بوريس جونسون بأنه تدخل في قائمة تكريم الاستقالات، قائلا إن رئيس الوزراء السابق "طلب مني أن أفعل شيئا لم أكن مستعدا لفعله".
وفي رده على الأسئلة في مؤتمر أسبوع لندن للتكنولوجيا، قال سوناك "طلب مني بوريس جونسون أن أفعل شيئا لم أكن مستعدا لفعله، لأنني لم أعتقد أنه كان صائبا"، ويأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه سوناك نزاعا مع رئيس الوزراء السابق، بعد أن فشل العديد من حلفاء جونسون المعنيين في الظهورعلى قائمة تكريم الاستقالات عندما تم إصدارها يوم الجمعة.
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واتهم جونسون رئيس الوزراء الحالي بالتدخل في القائمة، وهي مزاعم نفتها رئاسة الحكومة بشدة.
وكشف سوناك أن جونسون طلب منه "إما نقض لجنة Holac (لجنة تعيينات مجلس اللوردات) أو تقديم وعود للناس"، مضيفا: "لم أكن مستعدا للقيام بذلك. لم أكن أعتقد أنه كان صوابا".
وشهدت عطلة نهاية أسبوع اضطرابات في حزب المحافظين، بعد استقالات من قبل نادين دوريس وبوريس جونسون ونيجل آدامز من البرلمان، مما أدى إلى ثلاث انتخابات فرعية في دوائرهم الانتخابية. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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